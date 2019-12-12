В Росії вночі розбився військовий вертоліт Мі-28 Суспільство | 12-12-2019, 07:41 0 76 В Росії вночі розбився військовий вертоліт Мі-28Під час планового навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-28.



Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.



Дослівно: "Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 в районі аеродрому Кореновськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби у складних погодних умовах. Політ проходив без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань".



Деталі: Сам вертоліт знайшли зруйнованим у двох кілометрах від аеродрому, з якого був зроблений виліт. На борту судна знаходилися командир і другий пілот. Вони загинули. За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови.



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