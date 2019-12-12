ООС: 10 обстрілів, двох військовослужбовців поранено Суспільство | 12-12-2019, 07:44 0 67 11 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.



Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів.



Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".



