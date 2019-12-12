|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: 10 обстрілів, двох військовослужбовців поранено
|Суспільство | 12-12-2019, 07:44
| 0 67
|
|11 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Вчора, 11 грудня, поранення внаслідок обстрілів отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів.
Дослівно: "З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
|
|