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| Газета №35 (55) / 2014
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Надходження єдиного внеску до соціальних фондів від Львівщини за 11 місяців 2019 року зросли на понад 1,9 мільярда гривень
|Суспільство | 12-12-2019, 13:33
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В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-листопада 2019 року платниками податків Львівщини сплачено 11 635,4 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 1 903,5 млн. грн., або на 19,6 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року (у січні - листопаді 2018 року – 9 731,9 млн. гривень).
У листопаді п.р. надійшло 1 090,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що на 143,7 млн. грн., або на 15,2 відс. більше, ніж у листопаді 2018 року (у листопаді 2018 року – 946,8 млн. гривень).
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