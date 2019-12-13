Про право платника податків на отримання податкової знижки Суспільство | 12-12-2019, 14:08 0 101

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати.

Зокрема, податкова знижка надається на сплату за навчання в вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, у вищих та професійно-технічних закладах та інші.

Для отримання податкової знижки за результатами 2018 року необхідно подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року в один із наведених способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Також звертаємо увагу, що в ,,Електронному кабінеті платника” працює сервіс із заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи платниками податків – фізичними особами. У разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.

Фізична особа-підприємець – платник єдиного податку не має право здійснювати види діяльності, які не зазначені в його облікових даних

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань містяться дані, зокрема, про види діяльності фізичних осіб-підприємців. До реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника єдиного податку, зокрема, види господарської діяльності.

Підприємець-платник єдиного податку, який здійснює види діяльності, не зазначені в його облікових даних та в реєстрі платників єдиного податку, зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалися види діяльності, які не зазначені в його облікових даних та реєстрі платників єдиного податку.

У разі якщо підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податку - фізичних осіб.

Отже, підприємець – платник єдиного податку не має права здійснювати, в межах підприємницької діяльності, види діяльності, які не зазначені в його облікових даних.

Про сплату податку на доходи фізичних осіб з доходів від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв)

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що податкові зобов’язання по військовому збору з доходів, отриманих від фізичної особи – орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи – орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) сплачуються за податковою адресою.

Так, при отриманні фізичною особою – орендодавцем у 2019 році доходу від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв) іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець визначає свої податкові зобов’язання за результатами такого року у річній декларації про майновий стан і доходи та сплачує податок на доходи фізичних осіб з таких доходів до відповідного бюджету за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв) та військовий збір за своєю податковою адресою.

Для реалізації зазначеної норми у новій формі податкової декларації передбачили окремі рядки: «10.4.1» для відображення вищенаведених доходів; «17» для відображення військового збору з таких доходів.

ФОП - платники єдиного податку 1 групи та 2 групи, що не використовують найману працю

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ФОП - платники єдиного податку 1 групи та 2 групи, що не використовують найману працю, звільняються від сплати єдиного податку за 1 місяць протягом року під час відпустки.

Такі ФОП не сплачують єдиний податок за період хвороби, якщо така хвороба триває 30 та більше календарних днів.

Інформацію про період відпустки чи термін тимчасової втрати працездатності разом з копією листка непрацездатності такі ФОП надають органу податкової служби у заяві довільної форми.

На сплату ЄСВ за себе ця норма не розповсюджується. Детальніше у пункті 295.5 та підпункті 298.3.2 ПКУ.

Оподаткування незалежної професійної діяльності

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що І ФОП, і особи, що здійснюють НПД (незалежна професійна діяльність) є самозайнятими особами.

Нормами ПКУ (пп.14.1.226) встановлено, що НПД – це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем.

Особа, що здійснює НПД може використовувати найману працю не більш як чотирьох осіб.

Взяття на облік в контролюючому органі ФОП здійснюється без участі підприємця, на підставі отриманих даних з державного реєстру про їх реєстрацію.

Облік ж платника податків, що має намір займатися НПД, здійснюється за його заявою та доданими до неї документами.

Облік та оподаткування доходів від НПД має також свої особливості та викладено у статті 178 ПКУ.

Мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) - це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі.

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2019 році складає 4173 х 22% = 918,06 грн.

Максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати, з 01.01.2019 р. – це 62 595 грн.

Отже, максимальний страховий внесок у 2019 році складає 15 х 4173 х 22% = 13770,90 грн.

ФОП змушений відмовитися від єдиного податку

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ФОП, платник єдиного податку, зобов’язаний перейти на загальну систему оподаткування у таких випадках:

застосування іншого способу розрахунків (крім готівкового та безготівкового);

здійснення заборонених для платника єдиного податку видів діяльності;

перевищення чисельності найманих осіб;

здійснення видів діяльності, не зазначе

перевищення встановленого обсягу доходу;

них в реєстрі платників єдиного податку;

наявності податкового боргу протягом двох послідовних кварталів;

здійснення діяльності, яка не передбачена ПКУ для платників 1 та 2 групи.

Детальніше у пункті 298.2.3 статті 298 ПКУ.

Вимоги до РРО – новації 2020 року

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 20 вересня 2019 року №128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (далі – Закон №128) внесено зміни до Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями (далі – Закон про РРО), зокрема ст. 12 Закону про РРО викладено у новій редакції.

Так, на території України у сферах, визначених Законом про РРО, дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО) вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, конструкція і програмне забезпечення яких відповідають конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

Відповідно до внесених Законом №128 змін РРО, що створює контрольну стрічку в електронній формі, повинен забезпечувати згідно з технологією, розробленою Національним банком України та погодженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та/або печатки, кваліфікованої електронної позначки часу з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги», та/або інших дозволених згідно із законодавством засобів, контроль відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці. Норми набирають чинності 19.04.2020.

