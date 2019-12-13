Не макулатура: закарпатські митники вилучили 105 картонних коробок одягу, взуття, ременів та подарункових пакетів Суспільство | 12-12-2019, 14:27 0 83

Як напередодні повідомлялось, на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення в Україну нового одягу, взуття, ременів та сумок іноземного виробництва.

Переміщував товари громадянин України на вантажному автомобілі «VOLVO» з напівпричепом «KRONE».

Згідно з поданими водієм до митного контролю документами, через митний кордон України переміщувалась 21 200 кг макулатури, вартістю 2268 Євро.

В ході проведення повного митного огляду виявлено крім 50 палет макулатури, 105 картонних коробок, в яких знаходилось 3898 штук одягу, сумок, рекламної продукції та 189 пар взуття іноземного виробництва різних торгових марок, розмірів та кольорів.

Варто зазначити, що серед виявлених товарів жіночий та чоловічий одяг, ремені, сумочки, взуття таких відомих брендів: «Gimos», «Eduard Dressler», «Leileve», «Giovanni Fabiani», «Agio», «Lisca», «Carmens», «Massana», «Aldo Brue», «Dimanche», «Giovanni Fabiani», «Serapian», «David Konua», «Lamborghini», «Gaelle», «Vizio», «Le Silla», «Voile Blanche», «Rosa Selvatica», «Roger Pinault», «Hetrego», «Harmont & Blaine», «Luigi Bianchi», «MC 2 SAINT BARTH», «Tino Cosma».

Незаявлені у товаросупровідних документах товари заходились у передній частині багажного відсіку напівпричепу, їх вартість потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Таким чином, громадянин вчинив дії спрямовані на переміщення через митний кордон України товарів, з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості, кількості вантажних місць та вартості.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, весь товар, крім макулатури, вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця Держмитслужби

