Програма стоматологічної допомоги дітям і пільговим категоріям населення діятиме у Львові й наступного року Суспільство | 12-12-2019, 15:15 0 172 Сьогодні, 12 грудня, сесія Львівської міської ради продовжила дію Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2020 рік. Програма передбачає відшкодування з бюджету міста за надану стоматологічну допомогу дітям та пільговим категоріям населення.



Як розповів Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради, за період виконання цієї програми — з липня 2017 року, надано безоплатної стоматологічної допомоги понад 59,5 тис пацієнтів, які належать до пільгових категорій населення, на загальну суму 51,2 млн. грн. Скарг про відмову пацієнтам у наданні чи неякісному наданні стоматологічної допомоги — не було.



Виконавцями цієї програми є три стоматологічні установи: комунальні некомерційні підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» і «Стоматологічна поліклініка № 4», та госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова.



Відтак, фінансове забезпечення програми на 2020 рік прогнозовано становитиме 26,5 млн. грн.



Нагадаємо, до видів стоматологічної допомоги, яка підлягає відшкодуванню з бюджету (тобто надається безкоштовно), належить: невідкладна допомога до виведення з гострого стану усім громадянам; стоматологічна допомога дітям від 0 до 17 років (але якщо батьки хочуть цю допомогу з використанням найсучасніших витратних матеріалів, то повинні доплатити різницю), а також профілактичний огляд, терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога для: ветерани війни, у тому числі учасники бойових дій, інваліди війни, особи з інвалідністю 1 і 2 групи, вагітні жінки, Почесні донори України, жінки, які мають статус Мати-героїня, члени сімей загиблих учасників АТО, пенсіонери. Тобто при їх зверненні в стоматполіклініку бюджет буде відшкодовувати надану допомогу. Всі інші платитимуть офіційно, через касу.



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