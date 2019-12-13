На баланс ОСББ «Велич-2» передали ІТП, встановлене в рамках спільного українського-німецького проекту Суспільство | 12-12-2019, 15:22 0 122 Сесія Львівської міської ради підтримала ухвалу «Про передачу у власність співвласників багатоквартирного будинку виконаних робіт та проектно-кошторисної документації згідно з проектом «Реконструкція системи теплопостачання із встановленням ІТП для житлового будинку по вул. Величковського, 2 у м. Львові. Коригування». Як доповіла Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку, ІТП в будинку на вул. Величковського було встановлено за грантові кошти, в рамках спільного українсько-німецького проекту. Наступним кроком передбачено встановлення поквартирного обліку і регулювання подачі тепла у цьому будинку.

«У рамках спільного німецько-українського проекту, в якому департамент економічного розвитку виступає партнером, в одному з будинків на вул. Величковського було встановлено систему ІТП. Роботи виконані за кошти німецького уряду. Наступним кроком передбачено, що ми будемо поквартирно встановлювати систему обліку і систему корегування подачі тепла.



Такий проект зараз впроваджується на вул. Драгана. Відзначу, що в Україні таких проектів є лише 4. Тому, тут варто подякувати нашим партнерам з міста Фрайбург, які привезли цей проект до нас. Якщо він буде успішним, то, можливо, ми будемо впроваджувати такі системи в інших житлових будинках", — доповіла Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку.



Відповідно до прийнятої ухвали, з метою забезпечення належної експлуатації системи теплопостачання житлового ОСББ «Велич-2» безоплатно передано з власності територіальної громади м. Львова у власність ОСББ виконані за грантові кошти роботи згідно з проектом «Реконструкція системи теплопостачання із встановленням ІТП для житлового будинку по вул. Величковського, 2 у м. Львові. Коригування» балансовою вартістю 702 812,09 грн.



Та передано проектно-кошторисну документацію по цьому проекту балансовою вартістю 49 465,67 грн.







Львівська міська рада: https://city-adm.lviv.ua/news/city/housing-and-utilities/273875-na-balans-osbb-velych-2-peredaly-itp-vstanovlene-v-ramkakh-spilnoho-ukrainskoho-nimetskoho-proektu