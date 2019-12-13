Про право на пільги із сплати податку на нерухомість...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 13/12/2019 Речниця Зеленського не знає про інтерв'ю російським пропагандистам...>> Фігурантка справи Шеремета була в АТО в момент злочину – нардепка...>> Аваков про справу Шеремета: ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин...>> Зеленський: об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд"...>> Адвокати компанії “Міллер” не захищатимуть підозрюваних у справі Шеремета...>> Фігурантка справи Шеремета була в АТО в момент злочину – нардепка...>> У ЛКП «Лев» акційно стерилізуватимуть собак...>> Управління освіти Львівської міської ради прозвітувало про роботу у 2019 році...>> П’ять храмів Львова відзначають престольне свято на Андрія. Розклад Богослужінь...>> Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради публічно прозвітувало про роботу у 2019 році...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У вуличній стрілянині в США загинули 6 осіб...
11-12-2019, 08:38  >>> 
Вбивство сина депутата: Соболєв кличе на поліграф 8 людей, Грановський готовий...
05-12-2019, 01:34  >>> 
Вбивство іноземного бізнесмена: підозрюваних взяли під варту...
04-12-2019, 08:48  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 

Про право на пільги із сплати податку на нерухомість

Суспільство | 12-12-2019, 15:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 253 253    


Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість) встановлено п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України (далі –ПКУ).
База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку на нерухомість, зменшується:
- для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;
- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;
- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
Пільги з податку, передбачені пп. 266.4.1 та 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пп. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
   Новини по темі: Суспільство
Через негоду та ожеледицю на дорогах Львівщини у посиленому режимі працює спецтехніка...
12-12-2019, 18:41  >>> 
"Новорічна ялинка": рейдові групи патрулюють лісові угіддя...
12-12-2019, 18:40  >>> 
На Львівщині успішно реалізовують проєкт OPRC з утримання ділянки траси М-06 Київ-Чоп...
12-12-2019, 18:38  >>> 
МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР ЗВ'ЯЗКІВЦІВ, ФЕЛЬДШЕРІВ ТА КУХАРІВ...
12-12-2019, 18:09  >>> 
Закарпатські митники через приховані 1688 кг целюлозної оболонки вилучили «Mercedes-Benz»...
12-12-2019, 16:25  >>> 
Про право на пільги із сплати податку на нерухомість...
12-12-2019, 15:26  >>> 
На баланс ОСББ «Велич-2» передали ІТП, встановлене в рамках спільного українського-німецького проекту...
12-12-2019, 15:22  >>> 
   АктуальноАктуально
Під завалами в Одесі вночі знайшли ще три тіла – вже 16 жертв пожежі...
12-12-2019, 08:52  >>> 
Головні новини середи і ночі: закон про Приват, "Слуга народу" в Росії...
12-12-2019, 08:51  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: реакції на "нормандський саміт", нерви Суркова...
11-12-2019, 08:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Речниця Зеленського не знає про інтерв'ю російським пропагандистам...
13-12-2019, 01:35  >>> 
Фігурантка справи Шеремета була в АТО в момент злочину – нардепка...
13-12-2019, 01:34  >>> 
Аваков про справу Шеремета: ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин...
13-12-2019, 01:33  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX назвала дату старту першої пілотованої місії на кораблі Crew Dragon...
12-12-2019, 07:40  >>> 
Словник Merriam-Webster назвав слово року...
11-12-2019, 08:34  >>> 
Google "навчив" свій штучний інтелект розуміти українську...
10-12-2019, 01:11  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Через негоду та ожеледицю на дорогах Львівщини у посиленому режимі працює спецтехніка...
12-12-2019, 18:41  >>> 
"Новорічна ялинка": рейдові групи патрулюють лісові угіддя...
12-12-2019, 18:40  >>> 
На Львівщині успішно реалізовують проєкт OPRC з утримання ділянки траси М-06 Київ-Чоп...
12-12-2019, 18:38  >>> 
   ВладаВлада
Помпео заявив, що Лавров збрехав про теми переговорів із Трампом...
12-12-2019, 07:36  >>> 
Трамп застеріг Москву від втручання у наступні вибори США...
11-12-2019, 08:50  >>> 
РосЗМІ: Зустріч Зеленського і Путіна відбудеться після переговорів у "нормандському форматі"...
09-12-2019, 11:09  >>> 
   КультураКультура
У вічність відійшов скульптор Микола Посікіра...
12-12-2019, 18:38  >>> 
У Львівській національній опері презентували рояль всесвітньо відомого бренду...
09-12-2019, 19:53  >>> 
Українські скаути долучаться до світової естафети передачі Вифлеємського Світла Миру...
05-12-2019, 19:28  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:35 Речниця Зеленського не знає про інтерв'ю російським пропагандистам
01:34 Фігурантка справи Шеремета була в АТО в момент злочину – нардепка
01:33 Аваков про справу Шеремета: ми бачимо людей, які ініціювали цей злочин
01:30 Зеленський: об'єкти "Укрбуду" добудує "Київміськбуд"
01:27 Адвокати компанії “Міллер” не захищатимуть підозрюваних у справі Шеремета
01:26 Фігурантка справи Шеремета була в АТО в момент злочину – нардепка
20:14 У ЛКП «Лев» акційно стерилізуватимуть собак
20:13 Управління освіти Львівської міської ради прозвітувало про роботу у 2019 році
20:11 П’ять храмів Львова відзначають престольне свято на Андрія. Розклад Богослужінь
20:09 Управління «Служба у справах дітей» Львівської міської ради публічно прозвітувало про роботу у 2019 році

   Анонси
До Дня Святого Миколая місто організувало чимало заходів. Програма...
10-12-2019, 13:35  >>> 
Львівський обласний фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю «Лови зірку»...
02-12-2019, 16:55  >>> 
Львів’ян запрошують у Театр Лесі. Репертуар вистав на грудень...
02-12-2019, 14:27  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования