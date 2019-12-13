Закарпатські митники через приховані 1688 кг целюлозної оболонки вилучили «Mercedes-Benz» Суспільство | 12-12-2019, 16:25 0 91



На митному посту «Дяково-автомобільний» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено ввезення в Україну з Румунії товарів з приховуванням від митного контролю.

Громадянин України перетинав кордон автомобілем «Mercedes-Benz 311 CDI» з українською реєстрацією.

Заїхавши у зону митного контролю, та обравши «зелений коридор», громадянин повідомив, що не перевозить приховані від митного контролю товари та предмети. Проте, працівники митниці, врахувавши ризики, скерували автомобіль на ділянку для поглибленого огляду. В результаті огляду, в спеціально обладнаному тайнику, митники виявили 1688 кг целюлозної оболонки. Вартість товару буде встановлена додатково.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

На підставі статті 511 Митного кодексу України за протоколом про порушення митних правил целюлозну оболонку та автомобіль вилучено. Вартість «Mercedes-Benz 311 CDI» – майже 183 тис. грн.

Закарпатська митниця Держмитслужби



