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МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР ЗВ'ЯЗКІВЦІВ, ФЕЛЬДШЕРІВ ТА КУХАРІВ

Суспільство | 12-12-2019, 18:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    


Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону спільно з офіцерами відділу з добору у Закарпатській області окремого регіонального центру комплектування Західного регіонального управління зустрілися з випускниками професійно-технічних учбових закладів міста Мукачево, а також з майбутніми фельдшерами Берегівського медичного коледжу. Охоронці рубежів розповіли юнакам та дівчатам про переваги військової служби за контрактом та можливості поєднання обраного ними фаху зі службою на кордоні. Оскільки вже за кілька місяців перед випускниками постане питання пошуку роботи, прикордонники повідомили їм про наявність вакантних посад у підрозділах охорони кордону. На сьогоднішній день Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів на посади зв'язківців, фельдшерів та кухарів у місті Мукачево, а також у населених пунктах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів.
На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають відповідну фахову освіту. Заробітна плата військовослужбовців, які укладають перший контракт складає 10 тисяч гривень.
Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0679540077, 0663484710, 0965885843 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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