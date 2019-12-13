На Львівщині успішно реалізовують проєкт OPRC з утримання ділянки траси М-06 Київ-Чоп Суспільство | 12-12-2019, 18:38 0 121

Підсумки реалізації пілотного проєкту OPRC (Output and Performance-based Road Contract) з утримання ділянки траси М-06 Київ-Чоп, протяжністю 187 км обговорили сьогодні, 12 грудня, під час круглого столу.

Пілотний проєкт з утримання автомобільної дороги М- 06 Київ-Чоп розпочали 15 вересня 2014 року. Термін реалізації контракту – 7 років.

“Важливим є питання експлуатаційного утримання доріг. Дякуючи Уряду та Укравтодору, цей проект успішно реалізується на території Львівської області. Сьогоднішня зустріч – це можливість спільно напрацювати зміни для покращення стану дорожнього господарства області та України загалом”, - наголосив в.о директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Відповідно до контракту роботи на ділянці траси М-06 Київ-Чоп виконує підрядна організація ОНУР.

Як повідомив представник ОНУР Андрій Чернишенко, контракт OPRC включає управління та обслуговування, роботи з благоустрою дороги, періодичного ремонту та аварійні роботи.

Крім того, в рамках Контракту виконуються окремі роботи з реконструкції – влаштування зовнішнього дорожнього освітлення в 27 населених пунктах вздовж ділянки, встановлення метеостанцій, влаштування двох майданчиків габаритно-вагового контролю, а також деякі роботи з покращення – спеціальні секції 1 «Обхід Олесько» і спецсекція 2 «Гамаліївська дамба».

Фінансування проекту здійснюється Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках Кредитної угоди між Україною та ЄБРР.

Зазначимо, круглий стіл організувала Національна асоціація дорожників України.



