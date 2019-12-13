"Новорічна ялинка": рейдові групи патрулюють лісові угіддя Суспільство | 12-12-2019, 18:40 0 78



З метою попередження проведення самовільних рубок, безконтрольного перевезення та реалізації ялинок, у період підготовки до нового 2020 року розпочалась операція "Новорічна ялинка".

Рейдові групи у складі державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища, працівниками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства та головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюють патрулювання у лісових угіддях та на шляхах реалізації.

Представники рейдових груп здійснюють перевірку документів на право придбання та реалізації новорічних ялинок, а саме товарно-транспортні накладні встановленого зразка з відповідними відмітками відвантажувача, виданої лісогосподарськими підприємствами.

Згідно ст. 65 КУпАП за кожне незаконно вирубане або пошкоджене до ступеня припинення росту дерево накладається штраф на фізичних осіб в розмірі від 510 до 1020 грн., на посадових осіб від 2550 до 5100, а також збиток в розмірі 498,47 гривень.

За порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу - тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн – 1700 грн), а ті самі дії вчинені в межах природно-заповідного фонду -штраф від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн – 3655 грн).

Бережіть хвойні насадження, замінивши їх довговічними штучними ялинками. Однак, для людей, які не уявляють свят без лісової «красуні» пропонуємо придбати її у лісогосподарських підприємствах із спеціальними номером та штрих-кодом.

