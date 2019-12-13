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Через негоду та ожеледицю на дорогах Львівщини у посиленому режимі працює спецтехніка
|Суспільство | 12-12-2019, 18:41
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|Через негоду та ожеледицю на дорогах Львівщини у посиленому режимі працює спецтехніка
За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА, через опади та утворення ожеледиці автомобільний рух є ускладненим на окремих ділянках доріг Львівщини, тому спецтехніка виведена на дороги невідкладно і працює у посиленому режимі.
Всього на автодорогах області працює (станом на 6:00) 96 од. снігоочисної техніки, більше 140 працівників. Використано 811 т піщано-сольової суміші.
Станом на зараз на всіх ділянках доріг проїзд забезпечено по всіх автомобільних дорогах загального користування.
Шановні водії! Будьте уважними та обережними! Дотримуйтесь правил дорожнього руху!
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