Через негоду та ожеледицю на дорогах Львівщини у посиленому режимі працює спецтехніка Суспільство | 12-12-2019, 18:41 0 80 Через негоду та ожеледицю на дорогах Львівщини у посиленому режимі працює спецтехніка

За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА, через опади та утворення ожеледиці автомобільний рух є ускладненим на окремих ділянках доріг Львівщини, тому спецтехніка виведена на дороги невідкладно і працює у посиленому режимі.

Всього на автодорогах області працює (станом на 6:00) 96 од. снігоочисної техніки, більше 140 працівників. Використано 811 т піщано-сольової суміші.

Станом на зараз на всіх ділянках доріг проїзд забезпечено по всіх автомобільних дорогах загального користування.

Шановні водії! Будьте уважними та обережними! Дотримуйтесь правил дорожнього руху!



