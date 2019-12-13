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Скандальний полковник ЗСУ вибачився за заяви щодо ветеранів та військових
|Суспільство | 13-12-2019, 08:48
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|Полковник Збройних сил України, начальник Управління військово-цивільного співробітництва Олександр Ноздрачов перепросив за свої висловлювання щодо швидкої реінтеграції українських військових з військовими росіянами та проросійськими бойовиками.
Джерело: Ноздрачов у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні, під час круглого столу, я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією.
Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку. Я абсолютно не висловлював думку керівництва Збройних Сил України, це моя провина і я її усвідомлюю."
Деталі: Ноздрачов додав, що щодо його дій вже призначено службове розслідування. Він, у свою чергу, готовий понести покарання.
Він каже, що має патріотичну позицію, яка підтверджена діями з перших днів війни. Разом з тим, Ноздрачов заявив, що сказане ним не відображає те, що він хотів донести.
Що передувало: 12 грудня під час круглого столу в Києві полковник ЗСУ Олександр Ноздрачов заявив, що "українські військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".
Пізніше у Генштабі заявили, що висловлювання полковника є "оціночними і суб’єктивними" та пообіцяли провести службове розслідування, про результати якого повідомити додатково.
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