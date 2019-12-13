Поліція обшукала дім волонтерів Акастьолових Суспільство | 13-12-2019, 09:07 0 83 Слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових



Джерело: Facebook-сторінки Акастьолових, ТСН





Деталі: За інформацією ТСН, в їхню квартиру на лівому березі Києва поліція прийшла пізно вночі. Обшук тривав до п'ятої ранку.



Вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін.



ТСН пов’язує цей обшук зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.



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