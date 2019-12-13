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З початку роботи Головним управлінням ДПС у Львівській області розглянуто 37 запитів на отримання публічної інформації

Суспільство | 13-12-2019, 12:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    

З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації ” (далі – Закон) Головним управлінням ДПС у Львівській області забезпечено розгляд запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону, які надійшли поштою, електронною поштою, особисто від запитувачів.

У листопаді 2019 року до Головного управління ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 19 запитів на отримання публічної інформації, що на 20 запитів менше, ніж за аналогічний період торік (у листопаді 2018 року – 33 запити).

З початку роботи Головним управлінням ДПС у Львівській області поштою, електронною поштою, факсом, телефоном отримано 42 запити, з них:
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