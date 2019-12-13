На Львівщині співробітниками податкової міліції вилучено кальянний тютюн орієнтовною вартістю 1,1 мільйона гривень Суспільство | 13-12-2019, 12:55 0 68

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області в рамках проведення заходів по операціях «Акциз ‒ 2019» та «Рубіж» було встановлено, що на території одного з ринків м. Львова здійснюється зберігання з метою подальшого збуту та збут тютюнових виробів (кальянного тютюну) без жодних дозвільних документів (ліцензій).

Реалізація товару здійснювалась згідно з попереднім замовленням, в тому числі і через Інтернет-оголошення. Жодних фіскальних чеків, чи документів про походження тютюнових виробів не видавалося.

За результатами проведених заходів вилучено та передано на матеріальне зберігання тютюнові вироби ‒ кальянний тютюн різних торгових марок: Sherbetli, Sultan, Volcano, Fosil, 4:20, Milano, Hovey Badger, Buta, Mazaya, Element, Flame, Fresh, Dead Horse, Adalya, Dark siele, Fumari орієнтовною вартістю 1,1 млн. гривень.

Стосовно правопорушника складено протокол за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який скеровано до суду.

