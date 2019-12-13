Завдання з призову виконано. «Ухилянти» повертайтеся до своїх домівок на свята… Суспільство | 13-12-2019, 13:39 0 68



Львівщина повністю виконала поставлене завдання щодо призову громадян на строкову військову службу до Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. На цьому сьогодні, 13 грудня, під час брифінгу для представників засобів масової інформації наголосив обласний військовий комісар полковник Олександр Тіщенко.

З початку осінньої призовної кампанії на цей вид військової служби в Українському війську було відібрано 690 юнаків. Всі вони вже одягнули однострої та поповнили лави Національної гвардії, Державної прикордонної служби і, звичайно, Збройних сил України, – розповів офіцер.

Також додав, що перебіг заходів з призову в області відбувся без гучних ексцесів та в межах чинного законодавства. Акцентував увагу на тому, що були дрібні випадки коли працівників військкоматів не допускали до помешкань.

Таке буває кожного разу під час призову і наші співробітники до цього звичні. Але коли вони стикаються з проявами відкритої агресії з боку оточуючих, як це сталося в одному зі спальних районі нашого міста, то мусять реагувати на це відповідним чином. Як ви усі знаєте не так давно на офіцера одного з міських комісаріатів було скоєно напад сторонніх осіб. Агресивно налаштовані сусіди «ухилянта» застосували фізичну силу до нашого колеги і нанесли шкоди його здоров’ю.

Наразі триває слідство і переконаний в тому, що їм буде визначено ступінь провини та міра покарання. Це є неприпустимий факт, – наголосив військовий комісар полковник Олександр Тіщенко.

Підбиваючи підсумки призовної кампанії «Осінь-2019» обласний військовий комісар у кращий бік відзначив роботу команд з призову Городоцького, Жовківського, Самбірського, Стрийського районів та інших, що повністю виконали поставлене завдання.

На жаль, вже третій рік поспіль не спромоглися забезпечити призов у Старосамбірському районі. Там вже було реалізовано низку кадрових рішень. Нещодавно приступив до виконання обов’язків новий голова районної державної адміністрації. Маю надію, що вже навесні матимемо певні зрушення у цьому питанні державної ваги.

Також акцентував увагу на тому, що молоді львів’яни неохоче йдуть до війська. За його словами, це відбувається з року в рік і ситуація є стійкою: «призов забезпечує не Львів, а районні центри – це реальний стан речей».

Відповідаючи на запитання журналістів з-поміж іншого наголосив на тому, цієї осені на призовному пункті: «…. не було, де стати, адже усі місця були зайняті адвокатами».

Вже традиційно, нас час призову, юнаки та їхні батьки стають «у позу» і починають качати свої права. Юридично грамотні громадяни нашій країні потрібні, але ці – призовники з батьками – зовсім забули про те, що в них є і обов’язки, що закріплені законодавчо. Нагадаю про те, що захист незалежності та територіальної цілісності нашої держави є конституційним обов'язком громадян України – Конституційним! А їм все не йметься. Користуючись нагодою звертаюся до усіх, кого цієї осені налякали представники військкоматів – завдання з призову виконано. «Ухилянти» повертайтеся до своїх домівок на свята…

Він також додав, що держава створила всі належні умови, аби призовники могли виконати свій громадянський обов’язок і повернутись додому.

Зі свого досвіду зазначу, що чимало наших призовників, які не бажали йти до армії, поверталися до дому з іншим настроєм. Певен в тому, що нині строкова військова служба є кардинально відмінною від тієї, що була п’ять років тому. Завжди є ті, хто сумнівається в своїх силах, адже зважитися на перший серйозний крок та відірватися від маминої спідниці непросто, але є і такі хлопці, а це майже 40 відсотків від загальної кількості, які точно знають, що не усьому можна вірити, що пишуть у Фейсбуці, – наголосив полковник Олександр Тіщенко.

Нагадаємо, осінній призов до Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань офіційно завершиться наприкінці місяця.//



Віталій Іванов, АрміяІнформ

