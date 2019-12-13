Віктор Іванус: У передсвятковий період покращимо взаємодію та створимо комфортні умови для перетину кордону Суспільство | 13-12-2019, 14:27 0 59

Про це заявив сьогодні, 13 грудня 2019 року, Віктор Іванус – в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби під час міжвідомчої наради.

Захід проходив у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» і в ньому в’язали участь митники, прикордонники, патрульні поліцейські, а також співробітник Фіскальної служби Словацької Республіки.

За словами Віктора Івануса, наразі фіксується зменшення черг перед митними постами Закарпатської митниці Держмитслужби у зв’язку з тим, що Польща почала видавати дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, крім того, на митному посту «Тиса» досягнута домовленість і здійснюється пропуск максимально можливої кількості вантажівок. – Кілька днів тому, протягом доби було пропущено рекордну кількість – 300 вантажних транспортних засобів, – наголосив в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби та додав, що на митному посту «Ужгород» наразі здійснюється пропуск тільки 140-160 вантажівок.

Учасники зустрічі домовились здійснити комплекс заходів, який дозолить прискорення проходження митного та прикордонного контролю зокрема, що стосується пустих вантажівок.

Крім того, митники, прикордонники та поліцейські узгодили дії по наведенню правопорядку перед пунктами пропуску. Зокрема, найактуальніша проблема це ситуації коли водії залишають на дорозі причепи, а самі, на тягачах, їдуть у своїх справах. Це створює затори і незручності.

Домовились також представники служб про те, що в період новорічно-різдвяних свят пасажирські автобуси, які здійснюють регулярні перевезення оформлятимуться словацькою стороною через вантажний термінал.

Закарпатська митниця Держмитслужби

