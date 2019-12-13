Українець на кордоні позбувся 213 ковбас, прихованих від закарпатських митників Суспільство | 13-12-2019, 14:30 0 60

Сьогодні, 13 грудня 2019 року, на вантажному напрямку митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення в Україну продуктів харчування.

213 ковбас іноземного виробництва, торгівельних марок «Bratislavska Kolbasa», «Vijofel Magurska», «Herkules Salama», «Polikan Salama», загальною вагою понад 158 кг, приховав від митників громадянин України, повертаючись з Чехії вантажівкою «VOLVO».

Як форму проходження митного контролю громадянин України обрав «червоний коридор».

Заповнивши декларацію, де вказав паспортні дані та відомості про авто, чоловік заявив, що переміщує через митний кордон України виключно особисті речі та заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків працівники митниці при проведення повного митного огляду виявили не заявлені під час декларування та усного опитування продукти харчування іноземного виробництва.

Таким чином, громадянин переміщував через митний кордон, обравши формою проходження митного контролю «червоний коридор» товари, з приховуванням від митників, переміщення яких через митний кордон України обмежено законодавством без обов’язкового декларування.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, продукти харчування, вартість яких встановлюється, вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця Держмитслужби

