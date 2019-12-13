Українець на кордоні позбувся 213 ковбас, прихованих від закарпатських митників...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 13/12/2019 У чотирьох містах Закарпаття підприємці та бухгалтери взяли участь в податкових семінарах...>> ПРЕС-РЕЛІЗ...>> Сьогодні у Львові запрацював Різдвяний ярмарок...>> У Львові проведуть майстер-клас «Партнерство у бізнесі» від ILF та Школи права УКУ...>> Мерія Львова співчуває родині Винницьких...>> Мер Львова розповів про головні ремонти доріг цього тижня...>> Андрій Садовий запрошує львів’ян стати помічниками святого Миколая...>> Майже на 77 відсотків більше сплатили до державного бюджету податку на прибуток підприємства Львівщини, ніж торік...>> Декларування інвестиційного прибутку фізичною особою...>> Головне управління ДПС у Львівській області про штрафні санкції по РРО до та після 01 жовтня 2020 року...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У вуличній стрілянині в США загинули 6 осіб...
11-12-2019, 08:38  >>> 
Вбивство сина депутата: Соболєв кличе на поліграф 8 людей, Грановський готовий...
05-12-2019, 01:34  >>> 
Вбивство іноземного бізнесмена: підозрюваних взяли під варту...
04-12-2019, 08:48  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пожежа в Одесі: 27 постраждалих перебувають в лікарнях...
05-12-2019, 09:17  >>> 
Львів’яни вдруге стануть донорами для онкохворих, у межах проєкту Red Brunch...
02-12-2019, 14:29  >>> 
Сільським лікарським амбулаторіям первинної медичної допомоги Львівщини передали 28 позашляховиків...
29-11-2019, 13:20  >>> 
жидкость для вейпа в Украине

Українець на кордоні позбувся 213 ковбас, прихованих від закарпатських митників

Суспільство | 13-12-2019, 14:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    

Сьогодні, 13 грудня 2019 року, на вантажному напрямку митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення в Україну продуктів харчування.
213 ковбас іноземного виробництва, торгівельних марок «Bratislavska Kolbasa», «Vijofel Magurska», «Herkules Salama», «Polikan Salama», загальною вагою понад 158 кг, приховав від митників громадянин України, повертаючись з Чехії вантажівкою «VOLVO».
Як форму проходження митного контролю громадянин України обрав «червоний коридор».
Заповнивши декларацію, де вказав паспортні дані та відомості про авто, чоловік заявив, що переміщує через митний кордон України виключно особисті речі та заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків працівники митниці при проведення повного митного огляду виявили не заявлені під час декларування та усного опитування продукти харчування іноземного виробництва.
Таким чином, громадянин переміщував через митний кордон, обравши формою проходження митного контролю «червоний коридор» товари, з приховуванням від митників, переміщення яких через митний кордон України обмежено законодавством без обов’язкового декларування.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, продукти харчування, вартість яких встановлюється, вилучено до рішення суду.
Закарпатська митниця Держмитслужби
   Новини по темі: Суспільство
У чотирьох містах Закарпаття підприємці та бухгалтери взяли участь в податкових семінарах...
13-12-2019, 16:45  >>> 
ПРЕС-РЕЛІЗ...
13-12-2019, 16:41  >>> 
Майже на 77 відсотків більше сплатили до державного бюджету податку на прибуток підприємства Львівщини, ніж торік...
13-12-2019, 16:05  >>> 
Декларування інвестиційного прибутку фізичною особою...
13-12-2019, 16:04  >>> 
Головне управління ДПС у Львівській області про штрафні санкції по РРО до та після 01 жовтня 2020 року...
13-12-2019, 15:51  >>> 
Українець на кордоні позбувся 213 ковбас, прихованих від закарпатських митників...
13-12-2019, 14:30  >>> 
Віктор Іванус: У передсвятковий період покращимо взаємодію та створимо комфортні умови для перетину кордону...
13-12-2019, 14:27  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: справа Шеремета, закон про особливий статус...
13-12-2019, 08:53  >>> 
Під завалами в Одесі вночі знайшли ще три тіла – вже 16 жертв пожежі...
12-12-2019, 08:52  >>> 
Головні новини середи і ночі: закон про Приват, "Слуга народу" в Росії...
12-12-2019, 08:51  >>> 
   ПолітикаПолітика
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину...
13-12-2019, 09:09  >>> 
Лідери Євросоюзу ухвалили "Зелену книгу"...
13-12-2019, 08:49  >>> 
Брекзіту бути: партія Джонсона перемагає на виборах...
13-12-2019, 08:47  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс гривні до долара продовжує зміцнюватися...
13-12-2019, 09:43  >>> 
SpaceX назвала дату старту першої пілотованої місії на кораблі Crew Dragon...
12-12-2019, 07:40  >>> 
Словник Merriam-Webster назвав слово року...
11-12-2019, 08:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
У чотирьох містах Закарпаття підприємці та бухгалтери взяли участь в податкових семінарах...
13-12-2019, 16:45  >>> 
ПРЕС-РЕЛІЗ...
13-12-2019, 16:41  >>> 
Майже на 77 відсотків більше сплатили до державного бюджету податку на прибуток підприємства Львівщини, ніж торік...
13-12-2019, 16:05  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський пропонує Раді спростити отримання громадянства тим, хто воював чи втік із РФ...
13-12-2019, 09:42  >>> 
Зеленський повідав, кому найбільше підвищать пенсії...
13-12-2019, 08:43  >>> 
Помпео заявив, що Лавров збрехав про теми переговорів із Трампом...
12-12-2019, 07:36  >>> 
   КультураКультура
У вічність відійшов скульптор Микола Посікіра...
12-12-2019, 18:38  >>> 
У Львівській національній опері презентували рояль всесвітньо відомого бренду...
09-12-2019, 19:53  >>> 
Українські скаути долучаться до світової естафети передачі Вифлеємського Світла Миру...
05-12-2019, 19:28  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:45 У чотирьох містах Закарпаття підприємці та бухгалтери взяли участь в податкових семінарах
16:41 ПРЕС-РЕЛІЗ
16:17 Сьогодні у Львові запрацював Різдвяний ярмарок
16:16 У Львові проведуть майстер-клас «Партнерство у бізнесі» від ILF та Школи права УКУ
16:12 Мерія Львова співчуває родині Винницьких
16:11 Мер Львова розповів про головні ремонти доріг цього тижня
16:07 Андрій Садовий запрошує львів’ян стати помічниками святого Миколая
16:05 Майже на 77 відсотків більше сплатили до державного бюджету податку на прибуток підприємства Львівщини, ніж торік
16:04 Декларування інвестиційного прибутку фізичною особою
15:51 Головне управління ДПС у Львівській області про штрафні санкції по РРО до та після 01 жовтня 2020 року

   Анонси
До Дня Святого Миколая місто організувало чимало заходів. Програма...
10-12-2019, 13:35  >>> 
Львівський обласний фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю «Лови зірку»...
02-12-2019, 16:55  >>> 
Львів’ян запрошують у Театр Лесі. Репертуар вистав на грудень...
02-12-2019, 14:27  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования