Головне управління ДПС у Львівській області про штрафні санкції по РРО до та після 01 жовтня 2020 року Суспільство | 13-12-2019, 15:51 0 61



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до Закону України від 20 вересня 2019 року N 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» (далі ‒ Закон № 128-IX) внесено зміни до Закону про РРО від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР, зокрема до ст. 17 цього Закону про РРО.



Так, відповідно до внесених Законом №128-IX змін, у разі встановлення під час перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті реєстратора розрахункових операцій, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання розрахункової книжки ‒ загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання застосовуються такі фінансові санкції:



До 01 жовтня 2020 року, тобто у перехідний період:



- 10 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) ‒ за порушення, вчинене вперше;



- 50 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг) ‒ за кожне наступне вчинене порушення.



З 01 жовтня 2020 року, тобто після перехідного періоду ‒ розмір штрафів буде наступним:



- 100% вартості товару, проданого з порушеннями ‒ за перше порушення;



- 150% вартості товару, проданого з порушеннями ‒ за кожне наступне порушення.



Також передбачені такі фінансові санкції:



50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі ‒ НМДГ) (850 грн.) ‒ за невикористання при здійсненні розрахункових операцій або використання незареєстрованих книг обліку розрахункових операцій або розрахункових книжок;



30 НМДГ (510 грн.) ‒ в разі якщо контрольна стрічка не надрукована або не створена в електронній формі або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції;



5 НМДГ (85 грн.) ‒ у разі проведення розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування кожного товару, який не є підакцизним, і / або послуги, ціни товару (послуги) та обліку їх кількості;



300 НМДГ (5100 грн.) ‒ у разі проведення розрахункових операцій через РРО без використання режиму попереднього програмування найменування кожного підакцизного товару із зазначенням коду товарної підкатегорії УКТ ЗЕД, ціни товару і обліку їх кількості;



20 НМДГ (340 грн.) ‒ в разі порушення встановленого порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, або в разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті;



300 НМДГ (5100 грн.) ‒ у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій РРО, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника;



30 НМДГ (510 грн.) ‒ в разі неподання до контролюючих органів звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків.



Норми набирають чинності 19.04.2020 року.