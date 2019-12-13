Майже на 77 відсотків більше сплатили до державного бюджету податку на прибуток підприємства Львівщини, ніж торік Суспільство | 13-12-2019, 16:05 0 67





Протягом січня-листопада 2019 року до Державного бюджету України надійшло 2581,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 1 119,3 млн. грн., або на 76,6 відс. більше порівнюючи з минулорічними за той самий період 2018 року (1 461,9 млн. грн.) та на 1 753,3 млн. грн., або у 3 рази більше порівнюючи з тим самим періодом 2017 року (827,9 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У листопаді 2019 року підприємства Львівщини сплатили до Державного бюджету України 678,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 370,2 млн. грн., або на 120,2 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом торік (308,0 млн. грн.) та на 488,6 млн. грн., або у 3,6 раза більше порівнюючи з аналогічним періодом 2017 року (189,6 млн. гривень).



Збільшення надходжень податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.



Бюджетоформуюючими платниками податку на прибуток підприємств є: ТОВ ,,Енергопак ,,Яворів”, ТОВ ,,Львівенергозбут”, ТОВ ,,Карпатський вітер”, ПрАТ ,,Галнафтохім”, ТОВ ,,Еко-Оптіма”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Тропік”, СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ПРАТ ,,Завод ,,Омега”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, Корпорація ,,Галичартбуд”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”, ПП ,,АРТ-Енерго”, ТОВ ,,Окко-Схід”.