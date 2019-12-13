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ПРЕС-РЕЛІЗ
|Суспільство | 13-12-2019, 16:41
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Айфон з запахом кави
У банках з кавою митники виявили новенькі Apple iPhone 11 Pro.
Незвичну знахідку працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили під час огляду поштового відправлення, яке надійшло з США. Звичайна коробка з вмістом кави, взуття, шоколаду та аксесуарів виявилась надзвичайно цінною. Окрім дешевого товару, у двох банках з кавою містились новенькі Apple iPhone 11 Pro. Про них звичайно відправник у митній декларації не повідомив. Виявлення, на перший погляд, надто замаскованого товару, для митників стало, як кажуть «справою техніки».
Предмети правопорушення − два телефони Apple iPhone 11 Pro, вилучено.
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