ПРЕС-РЕЛІЗ Суспільство | 13-12-2019, 16:41 0 41

Айфон з запахом кави









У банках з кавою митники виявили новенькі Apple iPhone 11 Pro.



Незвичну знахідку працівники Галицької митниці Держмитслужби виявили під час огляду поштового відправлення, яке надійшло з США. Звичайна коробка з вмістом кави, взуття, шоколаду та аксесуарів виявилась надзвичайно цінною. Окрім дешевого товару, у двох банках з кавою містились новенькі Apple iPhone 11 Pro. Про них звичайно відправник у митній декларації не повідомив. Виявлення, на перший погляд, надто замаскованого товару, для митників стало, як кажуть «справою техніки».



Предмети правопорушення − два телефони Apple iPhone 11 Pro, вилучено.