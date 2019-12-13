У чотирьох містах Закарпаття підприємці та бухгалтери взяли участь в податкових семінарах Суспільство | 13-12-2019, 16:45 0 52

Протягом трьох днів, з 10 по 12 грудня, у Виноградові, Хусті, Тячеві та Сваляві пройшли семінари на тему: «Новації податкового та бюджетного законодавства у 2020 році»

З бізнесом регіонів та бухгалтерами зустрілись фахівці податкових органів Закарепаття, зокрема, Михайло Подгорнов, заступник начальника управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування – начальник відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями ГУ ДПС у Закарпатській області; Алла Дацюк, начальник відділу комунікацій ГУ ДПС у Закарпатській області та Марта Волощук, голова Ради територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області.

Спікери зосередили свої доповіді на новаціях і тих нормах законодавства, які наразі є найбільш актуальними для суб’єктів господарювання та бухгалтерів, а також таких, які набувають чинності у 2020 році.

Найбільше зацікавлення у присутніх викликало інформування Михайлом Подгорновим про новації в застосуванні реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Зокрема, про зміни до Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (закон № 128-IX від 20.09.2019) та зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (закон № 129-IX від 20.09.2019).

Фахівець наголосив, що дія згадуваних законів не поширюється на фізичних осіб, які продають на ринку власні вживані речі, або продукти власного підсобного господарства. Також під дію цих законів не підпадають платники єдиного податку, що належать до І групи, тобто чий річний дохід не перевищує 300 тисяч гривень. Цим категоріям громадян і приватних підприємців касові апарати застосовувати не потрібно і після того, як нові правила застосування РРО наберуть чинності.

Слід взяти до уваги три основні дати, які варто запам’ятати і враховувати в діяльності. Перша – із 19 квітня 2020 року буде можливість використовувати програмні РРО. Друга – з жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим для фізичних осіб платників єдиного податку – продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі. Третя, із 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп, незалежно від видів діяльності.

Зауважимо, що семінари є популярними серед бізнес-спільноти Закарпаття, адже на таких заходах від фахівців можна почути актуальні відповіді на хвилюючі питання, зокрема, що стосуються новацій податкового законодавства.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

