На митному посту «Тиса» розпочав роботу стаціонарний сканер Суспільство | 13-12-2019, 21:25 0 72

За словами Віктора Івануса – в.о. начальника Закарпатської митниці Держмитслужби, завдяки запуску сканера співробітники митного посту «Тиса» вийшли на новий, швидший та ефективніший рівень митного контролю.

Наразі сканер дозволяє ефективно оглядати транспортні засоби без розвантаження. Відтак вивантажувати, використовувати допоміжні фізичні засоби контролю не потрібно. Завдяки скануванню авто, оператор на моніторі бачить, що у вантажі, а сам процес займає декілька хвилин.

Варто зазначити, що на митному посту «Ужгород» активно ведуться роботи з будівництва під’їзного шляху до стаціонарного сканера.

Закарпатська митниця Держмитслужби

