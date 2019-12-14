Закарпатські митники вилучили 162 літри італійського вина Суспільство | 13-12-2019, 21:28 0 71

Сьогодні, 13 грудня 2019 року, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення на територію України італійського вина. Ввозив алкогольні напої з порушенням митних правил громадянин України – водій рейсового автобусу, який здійснював міжнародне перевезення пасажирів згідно з розкладом та слідував за маршрутом «Салерно - Київ».

Українець проходив митний контроль «червоним коридором».

У декларації, яку водій заповнив, було зазначено паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність 6 місць з багажем. При усному опитуванні громадянин підтвердив ці відомості та заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю пасажирського автобусу та речей водія окрім особистих речей митники виявили алкогольні напої італійського виробництва, а саме: 81 літер вина червоного ігристого «Fragolino rosso», 22 літри вина червоного ігристого «Fragolino», 60 літрів вина червоного «NETTARE DI BACCO VINO ROSSO DA TAVOLA.

Алкогольні напої знаходились у 29 картонних коробках, у багажних відсіках автобуса.

Вартість алкогольних напоїв потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.

Варто зазначити, що громадяни, які досягли 18-річого віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування 2 літра вина.

Громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які обмежені до ввезення та в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, 162 літри вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця Держмитслужби

