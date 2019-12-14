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«Завдяки мужності українських Героїв нам вдалось зберегти державу», - Маркіян Мальський

Суспільство | 13-12-2019, 21:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    

Сьогодні, 13 грудня, голова Львівської облдержадміністрації Маркіян Мальський зустрівся з членами сімей загиблих учасників АТО (ООС).
“Ми всі переживаємо за майбутнє нашої країни, щоденно проводиться робота, щоб ситуація в державі ставала безпечнішою та кращою. Ми шануємо вклад кожної з ваших родин. Наші загиблі хлопці є Героями, а також ті, хто був поранений та ціною власного здоров’я боронив Україну. Такими мужніми та відважними кроками вдалося зберегти Україну. Я вірю, що території теж будуть повернуті. Однак, на жаль, життя Героїв, які загинули в ім’я нашої безпеки, а також цілісності і незалежності України  не можливо повернути”,  -  наголосив очільник області.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих Героїв.
У межах зустрічі розглянули роботу новоствореної Координаційної ради учасників бойових дій при Львівській ОДА, облаштування пам’ятників на Личаківському кладовищі, пропозиції змін до законодавства.
Окрім того, акцентували увагу на необхідності озвучування під час зупинок в громадському транспорті назв вулиць, названих на честь Героїв.
Також порушили питання пенсійного, житлового забезпечення та санітарно-курортного оздоровлення дітей  бійців.
За підсумками зустрічі  очільник Львівщини запропонував розглянути можливість ініціювання Програми підтримки батьків Героїв.
“Для Президента України Володимира Зеленського основним пріоритетом є бійці, родини загиблих та повернення полонених”, - підкреслив Маркіян Мальський.
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