Для 30-ти дітей із сімей у складних життєвих обставинах організували активне туристичне дозвілля Суспільство | 13-12-2019, 21:32 0 85



Сьогодні, 13 грудня, діти з малозабезпечених сімей; сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та багатодітних сімей, діти-сироти візьмуть участь в екскурсійній програмі "Зимова казка", де зустрінуться із помічником святого Миколая.

Опісля, на них чекає смачний обід на території дитячого центру оздоровлення, відпочинку та туризму "РОСИНКА".

Перед початком мандрівки малеча завітала у Львівську облдержадміністрацію, де зустрілась з заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Василем Лозинським.

«Вірте у дива. Я впевнений, що все задумане реалізуються. Для цього потрібно бути слухняними і наполегливими, добре навчатися. Мрійте кожного дня, адже мрії здійснюються», - наголошує Василь Лозинський.

Відтак, Василь Лозинський вручив дітлахам подарунки.

Організатори заходу - управління туризму та курортів, служба у справах дітей і департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації за підтримки партнерів проекту.

«Цю програму ми будемо продовжувати і в 2020 році і радо запрошуємо усіх , хто хоче стати партнерами таких мандрівок для дітей. Важливо, щоб діти з таких категорій мали змогу проводити активне дозвілля та відпочинок», - додав Василь Лозинський.

Зазначимо, що це вже 10 виїзд в межах забезпечення активного дозвілля та відпочинку для дітей з малозабезпечених сімей, що опинились у важких життєвих обставинах, багатодітних сімей та дітей-сиріт впродовж 2018-2019 років.

Попередні виїзди з дітьми здійснювались за такими напрямами: ковзанка та ферми Львівщини що відкриті для туристів, «Казкова поляна» (катання на тюбах), ведмежий притулок «Домажир», сплав по річці Дністер, зоопарк «Лімпопо» та м. Дрогобич, відвідування місць які описані у повісті «Захар Беркут» та ін.

