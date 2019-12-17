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Канада запрошує мільйон мігрантів, що допоможуть побудувати сильну країну
|Суспільство | 16-12-2019, 01:40
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|До 2022 року Канада розраховує прийняти понад мільйон мігрантів з усього світу.
Джерело: мандат, переданий прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру імміграції, біженців та громадянства Марку Мендічіно.
Дослівно: "Ви маєте упевнитися в ефективному впровадженні підвищених показників міграційного плану на 2020-2022 рр., залучивши до Канади більше мільйона постійних жителів упродовж цього періоду".
Пряма мова Трюдо: Держава має сфокусуватись на "запрошенні висококваліфікованих фахівців, здатних допомогти збудувати сильнішу Канаду".
Деталі: Прем’єр-міністр Канади також запропонував подбати про надання притулку правозахисникам, яким на батьківщині загрожує небезпека.
Пряма мова: "Необхідно запровадити окремий канал прийому біженців, аби надати безпечний притулок захисникам прав людини, журналістам та гуманітарним працівникам, яким загрожує небезпека, мета - переселити 250 осіб упродовж року".
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