Канада запрошує мільйон мігрантів, що допоможуть побудувати сильну країну Суспільство | 16-12-2019, 01:40 0 161 До 2022 року Канада розраховує прийняти понад мільйон мігрантів з усього світу.



Джерело: мандат, переданий прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру імміграції, біженців та громадянства Марку Мендічіно.



Дослівно: "Ви маєте упевнитися в ефективному впровадженні підвищених показників міграційного плану на 2020-2022 рр., залучивши до Канади більше мільйона постійних жителів упродовж цього періоду".



Пряма мова Трюдо: Держава має сфокусуватись на "запрошенні висококваліфікованих фахівців, здатних допомогти збудувати сильнішу Канаду".



Деталі: Прем’єр-міністр Канади також запропонував подбати про надання притулку правозахисникам, яким на батьківщині загрожує небезпека.



Пряма мова: "Необхідно запровадити окремий канал прийому біженців, аби надати безпечний притулок захисникам прав людини, журналістам та гуманітарним працівникам, яким загрожує небезпека, мета - переселити 250 осіб упродовж року".



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