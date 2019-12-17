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У Китаї надрукували стіну для захисту від повеней
|Суспільство | 16-12-2019, 08:54
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|У китайському місті Сучжоу 3D-принтер закінчив будівництво стіну для захисту від повеней.
Джерело: 3D Printing Media Network, передає Громадське
Деталі: Конструкцію створили з окремих деталей, в повністю зібраному вигляді вона вважається найбільшим об'єктом, роздрукованим на 3D-принтері. Облицювальна стіна дозволить захистити берегову лінію від впливу води при повенях.
Загальна довжина конструкції становить 500 метрів.
В компанії, яка розробила проєкт зазначили, що 3D-друк дозволив не міняти берегову лінію, а також виявився значно дешевшим традиційного методу будівництва захисних споруд.
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