У Китаї надрукували стіну для захисту від повеней Суспільство | 16-12-2019, 08:54 0 122 У китайському місті Сучжоу 3D-принтер закінчив будівництво стіну для захисту від повеней.



Джерело: 3D Printing Media Network, передає Громадське



Деталі: Конструкцію створили з окремих деталей, в повністю зібраному вигляді вона вважається найбільшим об'єктом, роздрукованим на 3D-принтері. Облицювальна стіна дозволить захистити берегову лінію від впливу води при повенях.



Загальна довжина конструкції становить 500 метрів.



В компанії, яка розробила проєкт зазначили, що 3D-друк дозволив не міняти берегову лінію, а також виявився значно дешевшим традиційного методу будівництва захисних споруд.