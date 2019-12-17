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Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море

Суспільство | 16-12-2019, 08:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 123 123    
Ввечері, 15 грудня, у Чорне море увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71.

Джерело: "Думська"

Деталі: Як повідомляє видання, в 2016 році цей військовий корабель разом з десантним судном LSD41 "Уитби Айленд" брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".

Есмінець приписаний до морської бази Норфолк, штат Вірджинія.

Корабель озброєн різним артилерійським і ракетним озброєнням, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун", а також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2".
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