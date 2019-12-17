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ООС: 7 обстрілів, двоє поранених
|Суспільство | 16-12-2019, 09:01
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|15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, двоє військових поранено.
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Джерело: штаб ООС
Деталі: Вчора, 15 грудня, два військовослужбовця Об’єднаних сил були поранені.
Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 1 обстріл.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів.
Дослівно: "З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".
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