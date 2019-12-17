Мамі 9-річної дівчинки — Регіні Муравйовій потрібна допомога Суспільство | 16-12-2019, 10:39 0 108 В доньки Марини Манєвської — Регіни Муравйової діагностували рак щитовидної залози. Потрібне тривале і безперервне лікування. Родина не має змоги самостійно оплатити лікування. Окрім того, жінка, яка потребує допомоги, є мамою 9-річної доньки. Тож усіх небайдужих просять допомогти.



«Марина Маневська — це велика жінка, мама, яка виховала Героя! Влад Муравйов загинув 16 серпня 2014 року під час героїчного захисту Луганського аеропорту… в одному окопі з Іваном Пасевичем. Вчора її доньці Регіні діагностували рак щитовидної залози! Потрібна різна допомога! Благаю УСІХ небайдужих. Ефективні клініки у світі, фінансово допомога тощо», — зазначила Олена Пасевич, радниця міського голови.



Як зазначають небайдужі, це лікування — великі фінансові витрати, а пані Марина дівчини не має можливості самостійно оплатити лікування своєї дитини, однак має надію на Бога та добрих людей.



Номер карти Приватбанку 5363 5423 0770 2739.



Тел. 067 423 62 11- мати Регіни — Марина Манєвська.



