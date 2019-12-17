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В Україні буде до +13
|Суспільство | 16-12-2019, 10:44
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16 грудня в Україні буде тепло і без опадів.
Джерело: Укргідрометцентр
Деталі: Температура вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
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