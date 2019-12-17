Фізичні особи мають можливість сплатити податки, збори, платежі через Електронний кабінет Суспільство | 16-12-2019, 11:29 0 108

На офіційному вебпорталі Державної податкової служби України розміщено Електронний кабінет платника, функціонування якого забезпечує платникам можливість реалізації прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу України. Зокрема, в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету фізичним особам надано можливість після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти.

Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована.

З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного кабінету. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному вебсайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist). Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

