Понад 1,8 мільярда гривень рентної плати надійшло до бюджетів за 11 місяців 2019 року від платників податків Львівщини Суспільство | 16-12-2019, 12:17 0 103







В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - листопада 2019 року до бюджетів усіх рівнів від платників податків Львівщини надійшло 1 817,6 млн. грн. рентної плати, що на 117,9 млн. грн., або на 6,9 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (1 699,7 млн. гривень).



Так, до Державного бюджету України за 11 місяців 2019 року надійшло 1 648,1 млн. грн. рентної плати, що на 111,2 млн. грн., або на 7,2 відс. більше порівнюючи з тим самим періодом 2018 року (за 11 місяців 2018 року – 1 536,9 млн. гривень).



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 96,8 відс., складає рентна плата за користування надрами. У січні-листопаді 2019 року її надійшло до державного бюджету 1 596,1 млн. грн., що на 104,5 млн. грн., або на 7,0 відс. більше, ніж у тому ж періоді минулого року (у січні-листопаді 2018 року – 1 491,6 млн. гривень).



До місцевих бюджетів протягом січня-листопада 2019 року надійшло 169,5 млн. грн. рентної плати, що на 6,7 млн. грн., або на 4,1 відс. більше, ніж у тому ж періоді торік (у січні-листопаді 2018 року – 162,8 млн. гривень).



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-листопаді 2019 року складає 71,1 відс. (120,6 млн. грн.), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 22,2 відс. (37,6 млн. грн.), плати за спеціальне використання води 6,7 відс. (11,3 млн. гривень).