НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС Суспільство | 16-12-2019, 12:19 0 111



Прикордонний наряд Львівського загону під час несення служби в прикордонні зупинив для перевірки автомобіль таксі, що рухався у напрямку кордону з Польщею.

В легковику, крім водія-українця, знаходилось ще п’ятеро чоловіків – громадян Туреччини. Іноземці мали з собою ID-картки та закордонні паспорти. Прикордонники встановили, що громадяни прибули на територію України нещодавно законним шляхом та мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС. До подорожі іноземці підготувалися завчасно, та, ймовірно, щоб незаконно перетнути українсько-польський кордон, користувалися GPS-навігатором з прокладеним маршрутом руху до державного кордону.

Наразі іноземці доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів, встановлення усіх обставин справи та прийняття правового рішення.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон від нелегальних мігрантів, лише прикордонниками Львівського загону у цьому році було затримано більш майже 160 громадян Туреччини.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



