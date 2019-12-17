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НЕВДАЛА ПОДОРОЖ ДО ЄС
|Суспільство | 16-12-2019, 12:19
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Прикордонний наряд Львівського загону під час несення служби в прикордонні зупинив для перевірки автомобіль таксі, що рухався у напрямку кордону з Польщею.
В легковику, крім водія-українця, знаходилось ще п’ятеро чоловіків – громадян Туреччини. Іноземці мали з собою ID-картки та закордонні паспорти. Прикордонники встановили, що громадяни прибули на територію України нещодавно законним шляхом та мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС. До подорожі іноземці підготувалися завчасно, та, ймовірно, щоб незаконно перетнути українсько-польський кордон, користувалися GPS-навігатором з прокладеним маршрутом руху до державного кордону.
Наразі іноземці доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів, встановлення усіх обставин справи та прийняття правового рішення.
Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон від нелегальних мігрантів, лише прикордонниками Львівського загону у цьому році було затримано більш майже 160 громадян Туреччини.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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