Риба може бути тільки вищого сорту, все інше рибний сурогат небезпечний для вашого здоров’я! - Асоціація рибалок України Суспільство | 16-12-2019, 13:17 0 102



Полиці магазинів пропонують нам широкий асортимент рибної продукції. Але вибрати дійсно якісний продукт серед цього різноманіття - проблема. Технології не стоять на місці і цим користуються недобросовісні продавці.







До того ж світові тенденції прагнуть замінити в продуктовому кошику рибу виловлену в дикій природі, на вирощену рибоводами.







Як відрізнити штучно вирощену рибу і натуральну, і що слід знати при виборі рибного продукту, щоб не потрапити у сітки фальсифікату?







- На рибоводних підприємствах в корм риби додають барвники і різні стимулятори росту, щоб в замкнутих просторах риба не боліла їй дають антибіотики. Рибопереробники при заморожуванні застосовують поліфосфати, коптять за допомогою шкідливого рідкого диму, а в торговій мережі прострочений рибний продукт маскують і намагаються видати за свіжий ... - попереджують в Асоціації рибалок України - Сьогодні вибрати свіжу, якісну рибу - є великою проблемою. Необхідно пам'ятати, що риба «другої свіжості» небезпечна для здоров'я Вас і Ваших родин!







Де купувати? ..







- Перше, що потрібно пам'ятати: намагайтеся не купувати рибу в невеликих магазинах. У них через порівняно незначну кількість покупців може бути залежаний товар. Так само не треба купувати на стихійних ринках, тому що там продається рибний продукт невідомого походження і якості - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - Найкраще купувати рибу в спеціалізованих магазинах. Там є гарантія, що рибний продукт має необхідні документи і пройшов фітосанітарний контроль.







Але і тут потрібно бути уважним, так як супермаркет - це безвідходне виробництво.







Якщо жива риба в акваріумі заснула, її як охолоджений свіжий продукт викладають на лід. У разі якщо вона і в такому вигляді не знайшла свого покупця, і у неї з'явилися ознаки несвіжості продукту: потемніли очі і зябра, з'явилися запах і слиз, потьмяніла і відшаровується луска, то недобросовісний продавець намагається її реанімувати і продати. Несвіжу рибу промиють марганцівкою, почистять і знову викладуть на прилавок. Якщо і в такому вигляді вона не буде продана, то цей зіпсований рибний продукт направлять в кулінарію, де з нього зроблять риб'ячий фарш або заллють соусами та підсмажать. Відділ кулінарії в супермаркетах може творити «чудеса».







Риба швидкопсувний продукт. Всі корисні для людського організму білки, амінокислоти і мінерали знаходяться в свіжої якісної риби. У той же час неякісний риб'ячий продукт може бути смертельно небезпечний!







Сьогодні безліч способів обдурити покупця. Намагаються штучно освіжити явно прострочений рибний товар, підфарбовують, змінюють дату виготовлення на ціннику, в гонитві за миттєвим прибутком видають за інший вид. Тому не варто вірити різним акціям на рибний продукт, вам, скоріш за всього, хочуть продати неякісний товар. Будьте обережні!







Акваріум!







В акваріумах великих магазинів плаває короп, товстолобик, білий амур. Але є і щука, форель, стерлядь. Вони вирощені на рибоводних господарствах.







- Вітчизняна риба і рибна продукція смачна і корисна. І це стосується як вирощеної риби, так і виловленої в наших річках і морях - каже Олександр Чистяков - Необхідно звернути увагу на легальність її походження. Незаконно виловлена риба не має ветеринарного свідоцтва якості. У продавця потрібно поцікавитися наявністю документів на цю рибу вони зобов'язані бути в супермаркеті. Справа в тому, що дуже багато риби заражене гельмінтами, особливо це стосується річкової риби.







Пам'ятайте! В наші водойми потрапляють побутові та комунальні стоки ... Вода - це місце існування риби. Вчені стверджують, що риба може бути заражена безліччю хвороб, в тому числі і паразитами. При приготуванні річкової риби потрібно строго дотримуватися термообробки. Личинки і паразити гинуть або при тривалому заморожуванні при температурі -20 градусів протягом 6-8 діб, або при смаженні або тривалому варінні. Але ні в якому разі з річкової риби можна робити суші, роли, тартари і інші блюда із сирої риби - це смертельно небезпечно.



Чим хворі риби в акваріумах супермаркетів







Звідки в акваріумах супермаркетів з'являються хвора риба? Ми регулярно бачимо рибу яка плаває зі струпами, без луски ... Це Сапролегніоз.







Дану хворобу дуже складно "вивести" з зараженого акваріума. Його, в прямому слові, випалюють різними препаратами, і це триває тривалий час. З "наскоку" цю хворобу з резервуара не прибрати.







Друга причина чому ми майже в кожному супермаркеті бачимо заражену цією недугою рибу: при її ловлі на рибницькій фермі вона отримує травми. А потрапляючи в заражений акваріум через ранки моментально заражається.







Вплив на людський організм даної хвороби мало вивчено. Споживати таку рибу можна тільки після тривалій термічній обробці. Але не маловажне і естетичний фактор. Не дуже приємно в продуктовому магазині бачити в акваріумах напіврозкладену заживо рибу.







Сапролегніоз



Сапролегніоз, або дерматомікоз (лат. Saprolegniosis) це захворювання риб грибкового походження, яке вражає зябра, плавники і шкірний покрив. Завдає шкоди дорослим рибам, ікрі, малька, аж до їх загибелі. Неправильні умови утримання риб (тіснота, відсутність постійної гігієни, поганий корм) провокують розвиток







Охолоджена риба







Рибний продукт повинен бути тільки свіжий! Він не може бути першого або другого сорту. Класифікація риби на нашому прилавку виглядає так:



· риба жива;



· риба охолоджена;



· риба свіжоморожена;



· заморожена риба і продукт зроблений з риби (копчення, консерви).







Вважається, що вона після свіжої риби, найкорисніша, бо зберегла поживні речовини, вітаміни і мінерали.







Охолодженою риба стає після обробки холодним повітрям (від 0 до -2 ° С) або її просто поміщають на колотий лід протягом трьох діб після вилову.







- Риба після охолодження при температурі 0-2 ° С може зберігатися 3-5 доби. При покупці бажано її приготувати за 24 години - говорять експерти Асоціації рибалок України - На що звернути увагу при виборі охолодженої риби? Потрібно натиснути на тушку риби, м'ясо повинно бути пружним, луска блискучою і щільно прилягати до риби, у риби повинні бути світло-червоні зябра і яскраві, блискучі очі з чорними зіницями і прозорою рогівкою. Але, якщо очі у рибини потьмяніли і впали, від тушки йде душок, а зябра стали майже чорними, луска відстає, такий продукт краще не купувати. Так само вам можуть пропонувати риб'ячі стейки, в них м'ясо повинно мати здоровий соковитий вид.







Так само в охолодженому вигляді продається імпортна риба. Для того щоб нам не потрапив фальсифікат потрібно розбиратися в видах риби. На прилавку, в основному представлена риба штучно вирощена: норвезький лосось, форель, дораду, сібас - це нормально, їх в такому стані везуть до нас. Але якщо пропонують далекосхідного лосося, горбушу, тріску, зубатку, то найімовірніше їх розморозили. Охолоджена продукція дорожче і тому, часом, намагаються, продати заморожену рибу як охолоджену. При розморожуванні в рибному м'ясі починаються незворотні процеси і тому таку рибу потрібно відразу готувати. А промислові види риби простіше і безпечніше купувати замороженими.







Свіжоморожена риба







Живу рибу або відразу після патрання і відрізання голови у тушки піддають дії низьких температур (від -2ºС до -5ºС) - так отримують свіжоморожений рибний продукт. Якщо правильно дотримуватися температурних режимів при зберіганні, транспортуванні та продажі, така риба зберігає всі поживні цінності.







Зберігати свіжоморожену риби потрібно при температурі близько 0°С - не більше двох-трьох днів; при температурі -5°С - максимум, 15 днів.







І це стосується і торгової мережі та домашніх умов. У разі якщо неможливо виконати температурні вимоги, тоді риба має бути розпродана протягом 24 годин.







Риба дуже корисний і цінний продукт. У ній багато білка, вітамінів, мінералів. Але всі вони можуть бути загублені при неправильному або дуже тривалому зберіганні.







При виборі замороженої продукції, буває складно оцінити якість товару. Понюхати і помацати крижану тушку для визначення якісного продукту неможливо. Тому кілька порад як це зробити.







Якщо взагалі немає льоду на замороженій рибі - це погана ознака, так як риба висушується і її м'ясо стає схожим на «вату». Але якщо дуже багато льоду - це теж не добре. По-перше, доведеться платити за воду, по-друге, велика кількість снігу і льоду говорить про повторне заморожування продукту.







Сьогодні застосовується кілька видів заморозки:



· Шокова (суха) заморозка – це швидке заморожування при низьких температурах, завдяки чому риба зберігає структуру і корисні властивості. При заморожуванні гинуть практично всі шкідливі бактерії. Так само заморожений рибний продукт можна довго зберігати.



· При вологому заморожуванні риба огортається в крижану глазур - шар льоду, який в нормі повинен становити 5-6% від загальної маси покупки. Але якщо ми бачимо на прилавку рибу в брилі льоду, то значить хтось з нею щось нахімічив. Недоброякісні виробники в гонитві за прибутком дроблять філе риби голками, потім пропитують поліфосфатами (які утримують вологу), та рясно поливають водою. Після заморозки 200 грамове філе стає вагою в 600 грам. Купувати таку «хімічну» продукцію не тільки прикро з погляду на обман, але і небезпечно, адже поліфосфати викликають набряки і серйозні хвороби серця.







Товщина льодової глазурі строго обмежена фітосанітарними нормами. Вона не повинна перевищувати 5% від її ваги нетто, на креветках та інших морепродуктах - 6% маси нетто, на філе риби - до 14%. Це охороняє рибу від втрати вологи. На упаковці має бути вказана вага риби і морепродуктів без льодової глазурі.







Перероблена рибна продукція







Останні роки в нашій країні почастішали випадки отруєнь рибною продукцією. В основному це стосується в'яленої та копченої риби. Але не завжди неякісна рибна продукція куплена на стихійних ринках, це стосується і офіційних торгових точок. Цьому є причини.







На наших водоймах останнім часом відбувається розгул браконьєрства. Незаконно виловлена риба, нелегально переробляється і нелегально реалізується.







В країні не більше 20 великих рибопереробних підприємств. Вся інша риба солиться, в'ялиться на приватних подвір'ях. Тому про належний санітарний контроль її якості говорити не доводиться. Це призвело до того, що з кожним роком збільшується випадки отруєння рибним продуктом невідомого походження і сумнівної якості.







Слабкий контроль за виробництвом і реалізацією продуктів харчування залишив нас сам на сам перед вибором. Але якщо явно зіпсований продукт ми зможемо відрізнити, то з'ясувати чи є в рибному продукті ботуліновий токсин неможливо. Адже він не змінює ні кольору ні запаху у риби ...







Потрібно особливо ретельно підходити при виборі копченої продукції. Понюхайте рибу. Від неї повинен йти легкий запах деревного диму. Якщо він яскраво виражений, можливо її готували за допомогою рідкого диму. Хоча він не заборонений законом, але краще вибирати рибу приготовлену за технологією.







- Всі емульгатори і шкідливі добавки в голові не втримаєш, ДЕСТи не вивчиш. Тому потрібно спираючись на власний досвід уважно підходити до вибору рибного продукту - каже голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков - ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!!! Риба може бути тільки свіжою! Все інше це рибний продукт сумнівної якості, який може бути смертельно небезпечний. Бережіть себе і свої сім'ї!







Удачі вам! І здорових, корисних, продуктів харчування!