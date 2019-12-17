У солдат США, Канади та України дуже схожі духовні потреби: військові капелани армій трьох країн Суспільство | 16-12-2019, 13:19 0 97

16 грудня у Львові в 58 Будинку офіцерів відбувся круглий стіл на тему «Роль військового капелана у житті військовослужбовця» . Учасники дискутували на тему особливостей душпастирської роботи у підрозділах армій світу, ролі священників у моральній стійкості військовослужбовців, подоланні ними страху, опіки над солдатами перед, під час і після бою тощо.

Участь в заході взяли курсанти Національної Академії Сухопутних військ, студенти львівських ВНЗ, представники засобів масової інформації та практикуючі волонтери-психологи, які працюють з ветеранами АТО/ООС.

Тонкощами професійної діяльності із учасниками круглого столу поділились військовий капелан тренувальної місії Збройних Сил Канади, відомої як операція «ЮНІФАЄР» отець Іван Нагачевський, військовий капелан Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи-Україна підполковник армії США Клей Селмела, військовий капелан 80 одшбр ДШВ ЗС України отець Андрій Дуда, військовий капелан священик гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Тарас Михальчук.

Зустріч та дискусія були ініційовані Інформаційним агентством МО України. Про що говорили і якими нюансами духовної опіки військовослужбовців ділились читайте у наших наступних матеріалах на сторінці Арміяinform.

Володимир Скоростецький



