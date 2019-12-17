Дату припинення вогню на Донбасі оголосять цього тижня – Пристайко Суспільство | 16-12-2019, 14:17 0 113 Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявляє, що до кінця поточного тижня буде оголошено дату припинення вогню на сході України.



Джерело: інтерв’ю Пристайка УНІАНу



Пряма мова: "Зараз ми домовились, що до кінця року відбудуться три важливі події, які дозволять нам з вами побачити, чи дійсно можна розраховувати на прогрес.



По-перше, звільнення "всіх погоджених на всіх погоджених" осіб. Однак тримаючи на увазі, що ми маємо дійти до реалізації формули "всіх на всіх".



По-друге, стійке, постійне і всеосяжне припинення вогню. Оголошення (про це) буде 20 чи 21 грудня. І ми побачимо, чи можливий подальший прогрес.



Ще одна подія, яка для нас є дуже важливою, відбудеться на поточному тижні. На наше прохання Червоний Хрест зробить чергову спробу доїхати до тих територій, перетнути лінію (зіткнення) та взяти участь у розслідуванні того, де знаходяться, за різними оцінками, майже 500 людей, які вважаються зниклими безвісти.



Потрібно буде дійти до кожного затриманого і утримуваного там, в тих умовах, за лінією зіткнення. До цього часу Червоний Хрест ніколи не отримував такого доступу. Ми домовились з Путіним про цей доступ, і на поточному тижні зможемо дізнатись, сталось це, чи ні".



Щодо припинення вогню: "Тристороння контактна група уповноважена лідерами забезпечити це технічне рішення – скільки, коли, в який час і з якого моменту оголошується перемир’я, коли здійснюється верифікація Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, потім, звичайно, ОБСЄ дається час, хоча би доба, на підготовку (їм треба мати достатньо екіпажів на місцях, технічні можливості, щоб перевірити), потім подається узгоджена дата…



Ми планували десь ближче до 24-го числа. Лідери були більш обережні і попросили до кінця грудня, до 31-го. У будь-якому разі, є достатньо часу для того, щоб це зробити".



Деталі: 18 грудня у Мінську має відбутися засідання Тристоронньої контактної групи.