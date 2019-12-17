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Правоохоронці Львівщини задокументували факти використання праці шахтарів у особистих інтересах керівництвом шахт

Суспільство | 16-12-2019, 15:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    




За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження, передбачене ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Встановлено, що декілька керівників шахт ДП «Львіввугілля» не за призначенням використовували працю підлеглих.

Зафіксовано декілька епізодів протиправних дій службовців, які до схеми залучали працівників, з якими перебувають у родинних або довірливих відносинах.

До прикладу, керівник шахти упродовж кількох місяців залучав 5 осіб до будівництва будинку на земельній ділянці, яка належить його дружині. Це у той, коли працівники повинні були виконувати роботи на шахті.

Також з’ясувалось, що окремі працівники займались у робочий час підприємництвом, деякі – систематично виїжджали за кордон та виконували роботи, не пов’язані із діяльністю підприємства (упродовж року більше 50 короткотривалих виїздів), а деякі – виготовляли на території шахти тротуарну плитку на продаж на обладнанні, підключеній до електромережі шахти.

Усе це при тому, що згідно табелів обліку робочого часу шахтарі нібито працювали під землею.

Насправді, під час формування зміни, під землю не спускалось близько 10% робітників, які табелюються.

Крім цього, задокументовано випадки тривалої відсутності 40 працівників на робочому місці, які, отримали при цьому заробітну плату – від 15 до 23 тис грн на місяць.

На даний час на 6 шахтах відбулись обшуки, встановлюється причетність до зловживань керівників усіх ланок шахтних підприємств.

Спецоперацію здійснили слідчі обласного управління Нацполіції, за оперативного супроводу СБУ Львівщини та за процесуального керівництва прокуратури.



Пресслужба прокуратури Львівської області
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