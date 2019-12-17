«Мухи окремо, котлети ‒ окремо» Суспільство | 16-12-2019, 19:41 0 78





Або треба відокремлювати особисті речі і товари для оподаткування.



Упродовж вихідних працівники Галицької митниці Держмитслужби викрили 44 випадки незаконного переміщення товарів через митний кордон. Вартість предметів правопорушення ‒ близько чотирьохсот тисяч гривень.



Серед предметів правопорушення переважали одяг, автозапчастини, побутова техніка та продукти харчування. Окрім того, зафіксовано спроби незаконного ввезення стоматологічного обладнання та комп’ютерних процесорів.

Найчастіше митники виявляли одяг. Так, майже 130 одиниць чоловічих курток, сорочок, штанів, светрів торгової марки «Tom Tailor», вартістю майже 150 тис. грн. намагався ввезти наш співвітчизник смугою руху «зелений коридор» через пункт пропуску «Краковець-Корчова». Переконати працівників митниці, що це особисті речі, не вдалось. Товар вилучили, справу скерують до суду, де власнику одягу доведеться пояснювати свої дії під час перетину кордону.



