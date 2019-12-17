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Поліція Києва затримала депутата за вимагання і викрадення людини
|Суспільство | 17-12-2019, 00:47
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|Поліція викрила групу з 6 осіб, які вимагали гроші у двох "суб’єктів господарювання". Серед затриманих – депутат Київської обласної ради.
Джерело: поліція Києва
Повідомлення поліції: "Зловмисники намагалися заволодіти 860 000 доларів США шляхом погроз застосування насильства відносно членів їх сімей, знищення та заволодіння майном, а також із застосуванням насильства…"
Деталі: Правоохоронці документували злочинну діяльність протягом року.
Шістьом фігурантам, один із яких депутат обласної ради, повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліція також намагається притягнути до відповідальності замовників злочину, серед яких громадяни іншої держави.
Нагадаємо:
13 грудня на Херсонщині працівники поліції викрили злочинну групу осіб, яка займалася вибиванням неіснуючих боргів з громадян. Контролював її діяльність депутат обласної ради.
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