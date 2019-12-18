Мін’юст хоче створити приватні СІЗО, але не тюрми Суспільство | 17-12-2019, 09:11 0 110 Міністр юстиції Денис Малюська заявив про наміри створити приватні СІЗО, підкресливши, що тюрмами має опікуватись держава.



Джерело: "Свобода слова" на ICTV



Пряма мова: "Ми хочемо зробити приватні СІЗО, приватні тюрми – ні.



Коротко чому ні, тому що це бізнес, великий бізнес. І з’являється такий бізнес, який зацікавлений у тому, щоб людей у тюрмах було більше. Вони не зацікавлені в тому, щоб людей перевиховувати, щоб людей відправляти на волю, щоб застосовувати інші, дешевші способи покарання…



Відповідно, ні, ми не підемо на приватизацію тюрем. Ми підемо на приватизацію СІЗО. І в нас дійсно з’являться приватні СІЗО – це слідчі ізолятори, де особи утримуються до вироку суду. "



Деталі: Міністр навів приклади країни, де існували чи існують приватні тюрми. За його словами, така ініціатива була провальною, оскільки на ній стали заробляти, відповідно кількість ув’язнених збільшилась.



Також Малюська додав, що якщо умови утримання особи будуть покращені, то за це має платити людина, яка і перебуває в цих умовах. Він вважає, що це дасть змогу залучити нові кошти, які можна спрямувати на поліпшення умов для тих, хто перебуває безкоштовно.