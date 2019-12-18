|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Місія ОБСЄ звітує про зменшення кількості вибухів на Донбасі
|Суспільство | 17-12-2019, 09:14
| 0 115
|
|Спеціальна місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.
Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 16 грудня
Дослівно: "У період із вечора 13 до вечора 14 грудня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.
У період із вечора 14 до вечора 15 грудня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попередньою добою. "
Деталі: Спостерігачі бачили реактивні системи залпового вогню поруч із лініями відведення озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області.
Свободу пересування патрулів місії обмежували в непідконтрольних урядові районах на півдні Донецької області: поблизу Приморського, Тавричеського, Заїченка та Верхньошироківського.
|
|