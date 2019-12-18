Місія ОБСЄ звітує про зменшення кількості вибухів на Донбасі Суспільство | 17-12-2019, 09:14 0 115 Спеціальна місія ОБСЄ на вихідних зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській.



Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 16 грудня



Дослівно: "У період із вечора 13 до вечора 14 грудня СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом.



У період із вечора 14 до вечора 15 грудня Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попередньою добою. "



Деталі: Спостерігачі бачили реактивні системи залпового вогню поруч із лініями відведення озброєння в непідконтрольному урядові районі Луганської області.



Свободу пересування патрулів місії обмежували в непідконтрольних урядові районах на півдні Донецької області: поблизу Приморського, Тавричеського, Заїченка та Верхньошироківського.