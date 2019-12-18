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Бойовики 5 разів порушили режим "тиші", поранений військовий
|Суспільство | 17-12-2019, 09:19
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|16 грудня російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий отримав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."
Деталі: Бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського, Верхньоторецького, Шахти Бутівка, Павлопілю та Широкиного.
Нагадаємо:
15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, двоє військових поранено.
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