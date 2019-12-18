Бойовики 5 разів порушили режим "тиші", поранений військовий Суспільство | 17-12-2019, 09:19 0 103 16 грудня російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий отримав поранення.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші підрозділи із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Бойовики відкривали вогонь поблизу Кримського, Верхньоторецького, Шахти Бутівка, Павлопілю та Широкиного.



Нагадаємо:



15 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, двоє військових поранено.