Яблуневий сад біля українсько-угорського кордону «всіяли» контрабандними білоруськими сигаретами Суспільство | 17-12-2019, 10:13 0 195 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=yQjxFGnWT18&feature=youtu.be







Учора наряд від мобільного підрозділу Мукачівського прикордонного загону помітив на околиці села Велика Паладь, що у Виноградівському районі, юрбу невідомих осіб з ящиками. Порушники пробиралися крізь яблуневий сад до кордону з Угорщиною. Контрабандистам залишалося близько 300 метрів до лінії держрубежу, однак прикордонники перехопили їх та затримали. Носії не виконували вимог прикордонного наряду, вони покидали свої ноші та, попри попереджувальні постріли, кинулися врізнобіч.



Крім пакунків з сигаретами, втікачі покинули також саморобні дерев’яні засоби для подолання інженерних загороджень прикордонної інфраструктури.



Для доставки сигарет у прикордонний підрозділ охоронцям рубежу довелося пригнати трактор. У покинутих ящиках виявили сигарети з акцизними марками Білорусі. Згодом тютюнові вироби передадуть у фіскальну службу.



До Нацполіції та фіскальної служби також направлено повідомлення про факт виявлення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».





