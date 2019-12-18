49 журналістів загинули 2019 року, і в мирних країнах більше – Репортери без кордонів Суспільство | 17-12-2019, 10:15 0 116 У 2019 році у світі вбили 49 журналістів, 389 перебувають у в'язниці, а 57 – у заручниках, свідчить звіт "Репортерами без кордонів".



Джерело: щорічний звіт щодо насильства та жорстокого поводження з журналістами організації "Репортери без кордонів"



Дослівно: "Журналістика залишається небезпечною професією, але кількість загиблих журналістів цього року є найнижчою за 16 років.



Кількість загиблих журналістів цього року – 49 – є найнижчою з 2003 рік, і це вражаюче зниження на 44% порівняно з минулим роком. Цьогоріч "історично низький" показник, порівняно з середньорічним 80 загиблих журналістів протягом останніх двох десятиліть, є насамперед результатом зменшення кількості загиблих журналістів у зонах війни.



Висвітлення конфліктів у Сирії, Ємені та Афганістані було вдвічі менш смертельним для журналістів: із загальною кількістю 17 убитих журналістів у цих трьох країнах порівняно з 34-ма у 2018 році.



Таке безпрецедентне падіння не повинно, однак, перекрити той факт, що кількість журналістів, загиблих у мирних країнах залишається такою ж, як у попередні роки.



Наприклад, у Мексиці в 2019 році було вбито десять журналістів, стільки ж, як і минулого року. Із загальною кількістю вбитих 14 журналістів, Латинська Америка зараз така ж смертельна для журналістів, як і Близький Схід із усіма його війнами".





Деталі: Виходячи з цих двох тенденцій – зони війни менш небезпечні, а мирні країни такі ж небезпечні, як і раніше, – більше журналістів (59%) зараз гинуть у мирних країнах, ніж у зонах війни.





Водночас спостерігається збільшення на 2% випадків умисних убивств чи нападів журналістів.





"Лідери" за смертністю серед журналістів: Мексика (10), Сирія (10), Афганістан (5), Пакистан (4) та Сомалі (3).





Ще одним тривожним аспектом є те, що зросла кількість затриманих журналістів: у всьому світі 389 журналістів перебувають у в'язниці у зв'язку з їхньою роботою, що на 12% більше, ніж минулого року.





Майже половину цих журналістів займають три країни: Китай, Єгипет та Саудівська Аравія. Посиливши боротьбу з уйгурською меншиною, один Китай утримує третину усіх затриманих у світі журналістів.