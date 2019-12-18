Розвідувальний корабель РФ здійснює небезпечні маневри біля узбережжя США - CNN Суспільство | 17-12-2019, 10:16 0 117 Розвідувальний корабель ВМФ Росії "Віктор Леонов" здійснює "небезпечні маневри" в міжнародних водах біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.



За даними телеканалу, російський корабель протягом останніх кількох днів перебував біля берегів Південної Кароліни та Флориди.



Неназвані американські чиновники повідомили телеканалу, що дії корабля були визначені як небезпечні, тому що він не використовує ходові вогні в умовах поганої видимості, і не реагує на запити комерційних кораблів, які намагаються встановити місце розташування, щоб уникнути потенційних аварій.



Чиновник сказав, що розвідувальний корабель також брав участь в "інших безладних маневрах".



Чиновник берегової охорони США повідомив, що його відомство попереджає моряків в цьому районі про присутність російського судна і його поведінку.



Представник Пентагону сказав, що неподалік від російського корабля знаходиться американський есмінець USS Mahan.



"Віктор Леонов" регулярно патрулює в міжнародних водах уздовж східного узбережжя США, роблячи це щороку з 2015 року. Російське судно також регулярно працює в Карибському басейні, включаючи Кубу, Тринідад і Тобаго.