90 ЯЩИКІВ СИГАРЕТ ПОКИНУЛИ КОНТРАБАНДИСТИ, ЗЛЯКАВШИСЬ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 17-12-2019, 10:20 0 99





Спробі незаконного переміщення до Угорщини великої партії тютюнових виробів запобігли учора прикордонники Мукачівського загону.

Під час несення служби з охорони українсько-угорської ділянки кордону, на околиці населеного пункту Велика Паладь, прикордонний наряд від мобільного підрозділу загону помітив групу невідомих осіб, які швидко рухалися в бік держрубежу з пакунками на плечах. При спробі затримати правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів, проте зловмисники покидали свої ноші та вдалися до втечі.

Під час огляду місцевості, за 300 метрів до кордону прикордонники виявили 90 ящиків з тютюновими виробами, а також три саморобних засоби, які використовують контрабандисти для подолання контрольно-слідової смуги.

Ящики, в яких знаходилось майже 45 тисяч пачок сигарет з акцизною маркою Республіки Білорусь, доставили до відділення інспекторів прикордонної служби «Велика Паладь». Згодом тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.

Про факт виявлення кримінального правопорушення передбаченого статтею 204 ККУ "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до ГУ НП та ГУ ДФС у Закарпатській області.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

